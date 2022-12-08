Эден Азар заявил, что хотел бы стать президентом США

Бельгийский полузащитник «Реала"и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что хотел бы стать президентом США вместо Джо Байдена.

«С каким человеком в мире я бы хотел поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут. Быть президентом Соединенных Штатов. Ух ты! Эден Азар — президент США! Круто звучит? Белый дом и я, растянулся в кабинете с сигарой», — приводит слова хавбека Daily Mail.

Бельгийцы на чемпионате мира-2022 в Катаре заняли третье место в группе F и не смогли пройти в плей-офф мирового первенства. По завершении турнира Азар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел за «Реал» и сборную Бельгии 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2024 года.