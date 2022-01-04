Время платить по счетам. Ван Гал не забыл проигранный полуфинал ЧМ-2014, Ди Мария назвал голландца худшим тренером в карьере

У предстоящего четвертьфинала Аргентины и Нидерландов масса интриг, включая скандальные.

Восемь лет спустя

У Луи ван Гала серьезные проблемы со здоровьем, однако ум по-прежнему ясен и память не подводит. Так что 71-летний специалист помнит все. И как журналисты критиковали сборную в начале ЧМ-2014, и досадный проигрыш Аргентине в полуфинальной серии пенальти. Тогда ван Гал не решился повторить свой четвертьфинальный трюк, когда под 11-метровые вышел Тим Крул. На сей раз Луи оставил в воротах Яспера Силессена, и тот не отразил ни одного удара с «точки».

«Я не люблю думать о прошлом. Но думаю, что игра 2014 года против Аргентины была нашей. Так что у нас есть незакрытый счет из-за того, что произошло на позапрошлом чемпионате мира», — заявил за несколько дней до встречи в Дохе ван Гал.

10.12.2022 | Англия — Франция

Вот только и среди аргентинцев есть тот, у кого есть неоплаченный счет к главному тренеру Нидерландов. И это — Анхель Ди Мария. Футболист, чье состояние здоровья и темпы восстановления после травмы стали непременным атрибутом сводок из аргентинского лагеря. И футболист, который непременно был звездой во всех своих командах. В «Бенфике», «Реале», «ПСЖ» и теперь в «Ювентусе», а единственный провал пришелся на «МЮ», который тогда тренировал ван Гал.

Анхель Ди Мария и Луи ван Гал. Фото Global Look Press

Неоправданные надежды

Тот переход Ди Марии из «Реала» стал одной из самых громких историй летнего трансферного рынка-2014. Звезды мадридцев Криштиану Роналду и Серхио Рамос даже обращались к президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу с просьбой не продавать одного из лидеров, однако предложение из Англии оказалось слишком выгодным.

В итоге «МЮ» заплатил за аргентинскую звезду 59,7 миллиона фунтов стерлингов, что на тот момент стало самой дорогой покупкой в истории АПЛ. И, как оказалось, одной из самых неудачных. Хотя, приглашая победителя Лиги чемпионов и вручив ему сакральную для «красных дьяволов» футболку с седьмым номером, на «Олд Траффорд» ждали большего, чем четыре гола и 10 результативных передач за оказавшийся единственным сезон.

Да и сам Ди Мария, не дождавшись от «Реала» предложения о новом контракте на более выгодных условиях, светился от счастья и говорил: «Я мог покинуть Мадрид только ради «МЮ». А начиналось все здорово — с трех голов и стольких же ассистентских баллов в первых пяти матчах АПЛ и слов благодарности в адрес ван Гала. Тот в свою очередь вспоминал, как хотел пригласить еще совсем молодого Анхеля в АЗ, а потом что-то сломалось.

Для творца Ди Марии требования тренера были слишком схематичны и загоняли в жесткие рамки. Плюс семье было сложно адаптироваться в Англии, а пиком стало ограбление дома аргентинца. Так что в Париж, куда его звали прежде, но не могли заплатить за трансфер на уровне «МЮ», Ди Мария буквально умчался. И постарался вычеркнуть английскую главу из своей жизни.

Анхель Ди Мария. Фото Global Look Press

Разные версии

В одном из интервью аргентинец говорил, что проблемы были не в адаптации, а в том, что ему не могли найти позицию. При этом ван Гал был не слишком доволен стремлением Ди Марии часто идти в обводку. И в какой-то момент тлевший огонь конфликта вспыхнул.

«В первые два месяца в «Манчестере» все было в порядке, но после одной ссоры все изменилось, и наши отношения больше не были прежними. Мы поссорились, потому что он постоянно указывал мне на негативные вещи. Ему не понравилось, как я разговаривал с ним, и с этого начались проблемы», — вспоминал Ди Мария свою английскую историю.

Тренерская версия, естественно, была иной. «У Ди Марии были проблемы с английской футбольной культурой и климатом. Я всегда спрашиваю футболиста, где он хочет играть. Для него это был левый фланг, и с него мы начали, но это было не так хорошо для игрока с такой трансферной стоимостью. Тогда я полагал, что следует посмотреть, не лучше ли для него другая роль. Использовал его на позиции левого вингера, «десятки», второго нападающего и справа. Потом критики говорят, что я часто менял ему позиции. Однако я дал ему все шансы, какие только были, чтобы выступать хорошо», — рассуждал ван Гал.

Что до Ди Марии, то, вопреки теории о том, что время лечит, его комментарии с каждым разом становились все более жесткими. В прошлом году аргентинец даже назвал ван Гала своей главной проблемой в «МЮ» и худшим тренером в карьере, который даже после удачных матчей указывал на неточные передачи. В пятницу каждый постарается оплатить накопившиеся счета.