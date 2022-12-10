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Сегодня, 11:56

Гарри Кейн: «Мы приехали на турнир, надеясь и веря, что сможем его выиграть»

Алина Савинова
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что верит в победу команды на чемпионате мира-2022.

«Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Мы приехали на турнир, надеясь и веря, что сможем его выиграть, и сейчас мы вышли на ту стадию, на которой ожидали оказаться, но теперь пришло время двигаться дальше. Нам предстоит очень тяжелая игра, и я знаю, что все готовы. Мы готовы и вступаем в эту игру с большей верой, чем в 2018 году», — приводит The Sun слова Кейна.

Англия встретится с Францией в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.google.com/amp/s/www.the-sun.com/sport/soccer/6883080/england-harry-kane-quarter-final-france-world-cup/amp/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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