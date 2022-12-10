Гарри Кейн: «Мы приехали на турнир, надеясь и веря, что сможем его выиграть»

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что верит в победу команды на чемпионате мира-2022.

«Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Мы приехали на турнир, надеясь и веря, что сможем его выиграть, и сейчас мы вышли на ту стадию, на которой ожидали оказаться, но теперь пришло время двигаться дальше. Нам предстоит очень тяжелая игра, и я знаю, что все готовы. Мы готовы и вступаем в эту игру с большей верой, чем в 2018 году», — приводит The Sun слова Кейна.

Англия встретится с Францией в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.