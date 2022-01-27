Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:56

Корея обыграла Ливан в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная Южной Кореи одержала победу над Ливаном в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:1.

Благодаря победе корейцы с 17 очками в 7 матчах поднялись на первое место в группе А, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Второе место занимает Иран, у которого 16 очков в 6 играх.

Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа A

Ливан — Корея — 0:1 (0:1)

27 января.

Сборная Кореи по футболу
Сборная Ливана по футболу
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
«Быстро поняли, что при Черчесове слово «проблема» вычеркнуто из лексикона». Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Мариуш Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Мишкич: «После победы Хорватии над Россией прикалывался над одноклубниками, ставил хорватский флаг на аватарку общего чата»
Польша объявит имя главного тренера 31 января
Балотелли: «Играть за сборную в 31 год — это нормально. Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира»
Шевченко не будет уволен в случае поражения сборной Польши от России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Япония выиграла у Китая в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости