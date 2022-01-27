Корея обыграла Ливан в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Южной Кореи одержала победу над Ливаном в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 0:1.
Благодаря победе корейцы с 17 очками в 7 матчах поднялись на первое место в группе А, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую. Второе место занимает Иран, у которого 16 очков в 6 играх.
Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа A
Ливан — Корея — 0:1 (0:1)
27 января.
Новости