Япония выиграла у Китая в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная Японии обыграла Китай в матче третьего раунда азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:0.

Благодаря победе японцы с 15 очками в 7 матчах опередили Австралию (14) и вернулись на второе место в группе B, которое позволяет отобраться на чемпионат мира напрямую.

Команды, занявшие третьи места в группах A и B, разыграют между собой право принять участие в стыковом матче со сборной, занявшей пятое место в группе южноамериканского отборочного турнира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Япония — Китай — 2:0 (1:0)