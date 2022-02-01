Бышовец: «Полякам повезло, что Шевченко не возглавил их сборную»

Бывший наставник сборной России по футболу Анатолий Бышовец оценил назначение Чеслава Михневича на должность главного тренера сборной Польши.

«На мой взгляд, полякам просто повезло, что Андрей Шевченко не смог возглавить их команду. Не потому, что он слабый тренер: просто увольнение из «Дженоа» нанесло очень сильный удар по его репутации, — цитирует Бышовца Betonmobile.ru. — К тому же Шевченко потребовалось бы время, чтобы познакомиться с манерой игры своей новой команды, провести переговоры с лидерами. Но такой возможности у него нет: стыковой матч против сборной России пройдет уже через два месяца».

Также экс-наставник сборной России считает, что выбор Михневича оказался практически оптимальным для Польши.

«Положение Михневича проще: он уже тренировал сборную Польши, знает ее тактические расстановки и игроков. Да и язык учить ему не надо. С этой точки зрения выбор поляков оказался практически оптимальным. А нам он, конечно, не на руку», — добавил Бышовец.

Сборная Польши является соперником России по стыковому матчу чемпионата мира-2022, который состоится 24 марта.