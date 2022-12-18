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Линекер — о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Месси это заслужил»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от победы национальной команды Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Прекрасно. Воистину прекрасно. Поздравляю Аргентину. Вы это заслужили. Месси это заслужил», — написал Линекер в социальной сети.

В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Бронзовые медали турнира завоевала сборная Хорватии.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира. Форвард Лионель Месси выиграл мировое первенство впервые.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Гари Линекер
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