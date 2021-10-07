Кузяев — о запрете сладкого в сборной: «Тренеру все можно, он — не игрок»
Далер Кузяев прокомментировал запрет на употребление сладкого в сборной России
19:27
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, как относится к запрету от главного тренера национальной команды Валерия Карпина на употребление сладкого.
— Игрокам в сборной запрещено есть сладкое, а тренер попробовал чак-чак в Казани. Как отреагировали?
— Тренеру все можно, он — не игрок. В отличие от нас, мы должны следить за физической формой и выбирать правильное питание. Это способствует достижению лучших результатов.
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