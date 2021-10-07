Карпин сообщил о проблеме с икроножной мышцей у Макарова
19:28
Полузащитник сборной России Денис Макаров получил травму перед матчем ЧМ-2022 против Словакии, сообщил главный тренер Валерий Карпин.
«Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы, — сказал Карпин. — Сделали обследование. После тренировки будем смотреть, останется ли он на игру со Словенией, либо нет».
Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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