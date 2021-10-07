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Карпин сообщил о проблеме с икроножной мышцей у Макарова

19:28
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Полузащитник сборной России Денис Макаров получил травму перед матчем ЧМ-2022 против Словакии, сообщил главный тренер Валерий Карпин.

«Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы, — сказал Карпин. — Сделали обследование. После тренировки будем смотреть, останется ли он на игру со Словенией, либо нет».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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Владислав Зимагулов все материалы автора
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