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«Зенит» будет чемпионом, и его заслуга серьезная». Боярский назвал ошибкой отказ приглашать Дзюбу в сборную

Боярский назвал ошибкой отказ приглашать Дзюбу в сборную и отметил его игру за «Зенит»
11:03
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча сборной России против Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022.

«Перед Польшей расклады больше не в нашу пользу. Домашнее поле не сыграет в нашу пользу. Польша — сильная европейская сборная. Я скептически отношусь к нашей сборной. Думаю, что неприглашение Дзюбы — большая ошибка Карпина. Даже в матче с ЦСКА было видно, что с появлением Дзюбы появилось обострение в штрафной соперника, голевая передача в конце концов. Это хороший козырь. По этому поводу нужно волноваться Карпину, а не Артему. Судя по всему, «Зенит» будет опять чемпионом. И заслуга Дзюбы в этом очень серьезная. Но Артем не изменится ни при каких обстоятельствах, а вот у Карпина могут быть сомнения по этому поводу. Личный фактор не всегда идет на пользу спорту», — сказал Боярский «СЭ».

Матч Россия — Польша пройдет 24 марта 2022 года. В финале стыкового турнира, 29 марта, победитель пары сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты