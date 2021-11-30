«Зенит» будет чемпионом, и его заслуга серьезная». Боярский назвал ошибкой отказ приглашать Дзюбу в сборную

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча сборной России против Польши в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022.

«Перед Польшей расклады больше не в нашу пользу. Домашнее поле не сыграет в нашу пользу. Польша — сильная европейская сборная. Я скептически отношусь к нашей сборной. Думаю, что неприглашение Дзюбы — большая ошибка Карпина. Даже в матче с ЦСКА было видно, что с появлением Дзюбы появилось обострение в штрафной соперника, голевая передача в конце концов. Это хороший козырь. По этому поводу нужно волноваться Карпину, а не Артему. Судя по всему, «Зенит» будет опять чемпионом. И заслуга Дзюбы в этом очень серьезная. Но Артем не изменится ни при каких обстоятельствах, а вот у Карпина могут быть сомнения по этому поводу. Личный фактор не всегда идет на пользу спорту», — сказал Боярский «СЭ».

Матч Россия — Польша пройдет 24 марта 2022 года. В финале стыкового турнира, 29 марта, победитель пары сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.