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Кудряшов рассказал, что Карпин сказал на установке перед матчем с Хорватией

11:30
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» вспомнил, что говорил главный тренер национальной команды Валерий Карпин перед матчем с Хорватией.

— На установке Валерий Георгиевич сказал, что это такой же матч, как и все. Да, он важный, но не самый важный в карьере. Возможно, это решающий матч в году, но нужно просто выйти, сделать то, что от нас требуется, а дальше пусть будет, как будет.

Георгич говорил нам: «Да, я сказал на пресс-конференции, что для меня самый важный матч — «Урал» — «Ростов». Там мы боролись за право остаться в премьер-лиге. Здесь же у нас еще есть шанс в марте, если что-то пойдет не так».

Он сам был футболистом, находился в похожих ситуациях. Поэтому делал все, чтобы мы почувствовали уверенность и сбросили с себя груз чрезмерной ответственности. Конечно, все понимали важность матча, но перегибать палку тоже плохо. Георгиевич пытался нас расслабить.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты