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Кудряшов рассказал про единственный матч, когда болельщики соперника повлияли на его игру

11:20
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» высказался о давлении трибун в матче против Хорватии.

— Давление трибун в Хорватии не могло вывести из себя и дестабилизировать. За всю карьеру был единственный случай, когда болельщики реально повлияли на мою игру и на игру команды. С «Башакшехиром» мы бились за первое место с «Галатасараем» на их стадионе. 55 тысяч зрителей — когда мяч оказывался у нас, они так свистели, что ты не мог сконцентрироваться на игре и своих действиях, не мог услышать партнера. Не передать словами, насколько сильное давление было в том матче. Так что когда перед Хорватией все говорили, что в Сплите нас ждет ад, то для меня это не было адом.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты