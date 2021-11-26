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Рыбус заявил, что хочет встретиться со сборной России в финале стыкового турнира ЧМ-2022

11:34
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Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что хотел бы встретиться со сборной России в финале стыкового турнира за право выступить на ЧМ-2022.

«В жеребьевке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться. Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале — да, хотел бы», — цитирует ТАСС Рыбуса.

Жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022 состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 18.30 (мск). Сборная Польши попала в число «несеяных» команд вместе с Австрией, Украиной, Македонией, Турцией и Чехией. Россия вошла в число «сеяных» сборных с Италией, Португалией, Уэльсом, Швецией и Шотландией.

Полуфинальные матчи стыкового турнира ЧМ-2022 пройдут с 24 по 25 марта, финальные — с 28 по 29 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13029463

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты