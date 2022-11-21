Комбинация Англии перед голом Грилиша состояла из 35 передач — это рекорд чемпионата мира

Комбинация сборной Англии перед голом Джека Грилиша в ворота Ирана (6:2) в матче группы В ЧМ-2022 состояла из 35 передач.

Как сообщает Opta, перед шестым голом Англии, который забил Грилиш, было сделано 35 пасов, что является рекордом чемпионата мира (статистика доступна с 1966 года). Это самое большое количество пасов в процессе подготовки к голу на турнире.

Англия обыграла Иран со счетом 6:2 в первом матче группы В чемпионата мира-2022. Следующий матч англичане проведут 25 ноября против США. Начало — в 22.00 мск.