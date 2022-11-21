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21 ноября, 23:28

Аргентинскую журналистку обокрали во время прямого эфира на ЧМ-2022 в Катаре

Мария Гусева
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Журналистку из Аргентины Доминик Мецгер обокрали, когда она вела прямой эфир перед матчем открытия чемпионата мира-2022 между сборными Катара и Эквадора (0:2).

Мецгер рассказала, что во время трансляции она танцевала с болельщиками. После этого она обнаружила, что из ее сумки пропали документы и кошелек.

«Да, я танцевала с толпой, и я убеждена, что в тот момент кто-то расстегнул молнию сумки и взял мой бумажник. После того, как я закончила репортаж в прямом эфире, я хотела взять кошелек, но поняла, что у меня его нет. Полицейские сказали, что у них везде умные камеры с технологией распознавания лиц и они обязательно найдут вора. Затем попросили, чтобы я выбрала наказание для преступника. Но я не хочу участвовать в этом, мне просто нужно вернуть деньги», — цитирует Daily Mail Мецгер.

Катар установил вокруг стадионов и на их территории 15 тысяч камер с технологией распознавания лиц.

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