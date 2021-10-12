Колыванов: «Надо сказать спасибо Дивееву и Джикии, раз пока форварды и полузащитники забить не могут»

Российский тренер Игорь Колыванов подвел итоги матча сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Вязкая, тяжелая игра. Спасибо надо Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока форварды и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но выиграли на вязком и тяжелом поле — ребята молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, поэтому мы сейчас лидеры и все в наших руках. Но с хорватами надо будет выигрывать в любом случае», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.