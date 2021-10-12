Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Приехали во Львов в отличном настроении. Таких стадионов, как «Арена Львов», очень мало, а ведь я на многих играл. Там такая атмосфера! Здесь я провел свой лучший матч за сборную и забил свой дебютний мяч. Уже очень много просьб о билетах, ощущается большой ажиотаж. Самое важное — три очка. Мы должны их заработать. Настроены очень серьезно и сосредоточены на том, что нам говорит тренерский штаб", — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Матч Украина — Босния и Герцеговина пройдет 12 октября во Львове и начнется в 21:45 (мск). Украинцы с 8 очками занимают второе место в группе D, боснийцы с 6 очками — на третьей строчке.