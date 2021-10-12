Российский болельщик получил серьезные повреждения с переломами после нападения словенцев в Мариборе

После отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия в Мариборе (1:2) местные болельщики напали на россиян, информирует известный российский болельщик Николай «Угодник». Игра прошла в понедельник, 11 октября, на стадионе «Людски врт».

Как отмечается, у одного из российских болельщиков серьезные повреждения с переломами и прочим. Все время после матча и почти до утра пострадавшему пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.

После матча был прыжок со спины от местных.

Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre.

У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i — Угодник (@UgodnikOnTour) October 12, 2021

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая Хорватию на два балла за два тура до финиша. Также россияне оторвались на 9 очков от Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.