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Российский болельщик получил серьезные повреждения с переломами после нападения словенцев в Мариборе

В Мариборе после матча Словения — России совершено нападение на российского болельщика
12 октября, 08:24
Болельщики на стадионе во время матча Словении и России. Фото Reuters
Болельщики на стадионе во время матча Словении и России. Фото Reuters
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После отборочного матча ЧМ-2022 Словения — Россия в Мариборе (1:2) местные болельщики напали на россиян, информирует известный российский болельщик Николай «Угодник». Игра прошла в понедельник, 11 октября, на стадионе «Людски врт».

Как отмечается, у одного из российских болельщиков серьезные повреждения с переломами и прочим. Все время после матча и почти до утра пострадавшему пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая Хорватию на два балла за два тура до финиша. Также россияне оторвались на 9 очков от Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры