Колосков считает, что у сборной России есть хорошие шансы на успех в матче против Хорватии
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором Россия сыграет с Хорватией.
«У нас есть хорошие шансы на положительный результат. Положительный результат — это не поражение. В нынешнем составе достаточно много футболистов, которые не отягощены негативными последствиями последнего чемпионата Европы. Ребята пришли доказывать свой уровень. Плюс у нас новый тренер — амбициозный человек, который разбирается в футболе. Это не значит, что Черчесов не разбирался. Он тоже разбирался. Но Карпин принесет какие-то новые идеи в тактику, в построение игры. Естественно, при своих трибунах будет сумасшедшая поддержка, что очень важно. Это уже не те хорваты, что были в 2018 году. У них есть свои проблемы, некоторые уже не играют, некоторые травмированы. У сборной России есть хорошие шансы на успех», — сказал Колосков «СЭ».
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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