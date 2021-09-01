Колосков считает, что у сборной России есть хорошие шансы на успех в матче против Хорватии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022, в котором Россия сыграет с Хорватией.

«У нас есть хорошие шансы на положительный результат. Положительный результат — это не поражение. В нынешнем составе достаточно много футболистов, которые не отягощены негативными последствиями последнего чемпионата Европы. Ребята пришли доказывать свой уровень. Плюс у нас новый тренер — амбициозный человек, который разбирается в футболе. Это не значит, что Черчесов не разбирался. Он тоже разбирался. Но Карпин принесет какие-то новые идеи в тактику, в построение игры. Естественно, при своих трибунах будет сумасшедшая поддержка, что очень важно. Это уже не те хорваты, что были в 2018 году. У них есть свои проблемы, некоторые уже не играют, некоторые травмированы. У сборной России есть хорошие шансы на успех», — сказал Колосков «СЭ».

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.