Дмитрий Булыкин — о матче России с Хорватией: «Все будет зависеть конкретно от футболистов в каждой игре»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча россиян с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2022.
«Жду результата, победы. Хорошей игры. Шансы всегда 50/50. Все будет зависеть конкретно от футболистов в каждой игре, потому что футбол непредсказуем, за что мы его и любим. Аутсайдер может обыграть чемпиона», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
Встреча состоится сегодня, 1 сентября. После трех туров Россия занимает второе место в группе H, набрав шесть очков. Хорваты лидируют, имея в своем активе также шесть очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/01/n_16463942.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю