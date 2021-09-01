Россия — Хорватия: время начала прямой трансляции матча отбора ЧМ-2022
В среду, 1 сентября, на стадионе «Лужники» в Москве пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Эта игра станет дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.
После трех туров Россия занимает второе место в группе H, набрав шесть очков. Хорваты лидируют, имея в своем активе также шесть очков.
За матчем Россия — Хорватия можно будет следить в текстовой трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте Первого канала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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