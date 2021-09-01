В среду, 1 сентября, на стадионе «Лужники» в Москве пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Эта игра станет дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После трех туров Россия занимает второе место в группе H, набрав шесть очков. Хорваты лидируют, имея в своем активе также шесть очков.

За матчем Россия — Хорватия можно будет следить в текстовой трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире и на сайте Первого канала.