Петржела: «Дзюба бы точно помог этой сборной. Тем более, в домашнем матче»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча Россия — Хорватия (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Хороший матч. Не знаю, достойный ли ничейный результат для России или нет. Перед игрой я считал, что Россия должна победить. У них все еще сохраняются шансы выйти на чемпионат мира. В этой группе нет фаворита. У Хорватии и России одинаковые шансы на выход. Не хватило Дзюбы? Он точно бы помог этой сборной вчера. Тем более, в домашнем матче», — сказал Петржела «СЭ».

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.