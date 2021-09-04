Отбор ЧМ-2022: сколько очков у сборной России сейчас?
Сборная России заработала 7 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 перед матчем с Кипром, который пройдет 4 сентября.
Ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).
Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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