Рабьо недоволен результатом матча Франции с Украиной

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал ничейный результат в матче отбора к ЧМ-2022 с командой Украины (1:1).

«Мы недовольны этим результатом. Нашей целью была победа, особенно после игры с Боснией. Украина все еще сильнейший соперник по группе. Ничья с этой командой — не катастрофа. Но мы должны делать больше, забивать больше. Это не оправдания, но это футбол, это сложно. У нас были возможности, но, к сожалению, мы их не реализовали», — цитирует Рабьо FootMercato.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Украина занимает 3-е место. 7 сентября французские игроки сыграют с Финляндией.