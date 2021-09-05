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Рабьо недоволен результатом матча Франции с Украиной

08:13
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Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал ничейный результат в матче отбора к ЧМ-2022 с командой Украины (1:1).

«Мы недовольны этим результатом. Нашей целью была победа, особенно после игры с Боснией. Украина все еще сильнейший соперник по группе. Ничья с этой командой — не катастрофа. Но мы должны делать больше, забивать больше. Это не оправдания, но это футбол, это сложно. У нас были возможности, но, к сожалению, мы их не реализовали», — цитирует Рабьо FootMercato.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Украина занимает 3-е место. 7 сентября французские игроки сыграют с Финляндией.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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