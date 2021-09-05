Депай рассказал о селфи с молодым болельщиком во время матча с Черногорией

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал о селфи с юным фанатом, который ради снимка выбежал на поле во время матча отбора на ЧМ-2022 с Черногорией (4:0). В этой встрече голландец оформил дубль.

«Я был готов к этому, так как видел, что он приближается. Ему было около 13 лет. Этого не должно быть, но он уже был на поле, и я решил сфотографироваться. Но если бы кто-то неожиданно оказался в моей слепой зоне, я бы сказал: «Эй, полегче», — цитирует Мемфиса vi.nl.

Сборная Нидерландов с 10 очками занимает второе место в группе G, Черногория с семью баллами идет четвертой.