Состав сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром
В субботу, 4 сентября, в Никосии (Кипр) сборная России проведет матч отбора чемпионата мира-2022 против местной национальной команды. Игра начнется в 19.00 (по мск).
Команда Валерия Карпина в составе 23 футболистов готовится к предстоящей встрече с киприотами. После матча с Хорватией (0:0) стало известно, что расположение сборной России по разным причинам покинули: вратарь Сергей Песьяков, защитник Марио Фернандес, а также полузащитники Даниил Фомин и Алексей Ионов.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром:
Вратари
· Гильерме («Локомотив»),
· Юрий Дюпин («Рубин»),
· Александр Максименко («Спартак»)
· Андрей Лунев («Байер», Германия);
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА),
· Вячеслав Караваев («Зенит»),
· Георгий Джикия («Спартак»),
· Максим Осипенко («Ростов»),
· Илья Самошников («Рубин»);
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»),
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»),
· Максим Мухин (ЦСКА),
· Александр Головин («Монако», Франция),
· Александр Ерохин («Зенит»),
· Далер Кузяев («Зенит»),
· Роман Зобнин («Спартак»),
· Зелимхан Бакаев («Спартак»),
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия),
· Арсен Захарян («Динамо»),
· Денис Черышев («Валенсия», Испания);
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»),
· Антон Заболотный (ЦСКА),
· Константин Тюкавин («Динамо»).
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