Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины

21:15
Андрей Шевченко. Фото Twitter
Андрей Шевченко. Фото Twitter
Теги:

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему он покинул команду после завершения Евро-2020.

«Это были прекрасные пять лет, - цитирует специалиста Tribuna.com 3 сентября. -  Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверно, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой.

По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился».

Сборная Украины под руководством Шевченко дошла до 1/4 финала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы. И. о. главного тренера сборной был назначен Александр Петраков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1100848755-andrej-shevchenko-my-ne-sobiralis-uxodit-iz-sbornoj.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия?
Какие знаки зодиака занимаются сексом чаще других
В Москве задержан мигрант, изнасиловавший молодую девушку на улице
На Украине заявили об ультиматуме от США
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд