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Сегодня, 21:32

Тальяфико: «Я посвящаю эту победу всем аргентинцам и людям, которые руководили сборной»

Алина Савинова
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Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился впечатлениями от победы команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Несмотря ни на что, мы оставались спокойными. Сегодня нужно было немного потерпеть. Первый тайм был хорошим. Во втором у нас были ошибки, но мы вышли вперед. Я посвящаю эту победу всем аргентинцам и людям, которые руководили этой сборной. То, что мы увидели сегодня, надеюсь, послужит примером для будущего поколения и даст понять, что когда мы вместе, мы становимся лучше», — приводит Marca слова Тальяфико.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/argentina-francia-directo/2022/12/18/01_0117_20221218_632_368.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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