«Этот гол пропустили мы вместе». Джикия призвал не критиковать Кудряшова после матча с Хорватией
Капитан сборной России Георгий Джикия дал комментарий по итогам отборочного матча ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:1).
«Обидное поражение. Понятно, что расстроились.
Автогол? Не хочу разбирать этот момент. Этот гол пропустили мы вместе. Не надо на филии делать акцент. Нам всем непросто. Мы все вместе проиграли эту игру. Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. И в этом виноваты только мы.
Дождь... Хорваты агрессивно начали игру. Сразу вынудили нас обороняться. Да, у нас были ошибки, плохо начинали атаки.
Играть на ничью? Нет, такое в подсознании не сидело», — сказал Джикия во флэш-интервью.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
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