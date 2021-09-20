Карпин сказал, сколько игроков останутся в сборной России на матчи октября

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько игроков останутся в сборной России на матчи октября. 20 сентября стал известен расширенный состав национальной команды.

«Сколько доедет до сборной? Посмотрим, на опыте сентябрьских матчей решим, сколько человек доедут до команды. Предварительно по полевым игрокам — 20-22-24 футболиста максимум. По вратарям, возможно, 4. Кафанов решит. Третьего числа игроки приедут в Новогорск, где начнут подготовку. Седьмого числа уже вылетаем в Казань», — сказал Карпин.

Всего в сборную было вызвано 34 игрока, 5 из которых — вратари.

В октябре национальная команда проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.