Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин сказал, сколько игроков останутся в сборной России на матчи октября

14:08
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько игроков останутся в сборной России на матчи октября. 20 сентября стал известен расширенный состав национальной команды.

«Сколько доедет до сборной? Посмотрим, на опыте сентябрьских матчей решим, сколько человек доедут до команды. Предварительно по полевым игрокам — 20-22-24 футболиста максимум. По вратарям, возможно, 4. Кафанов решит. Третьего числа игроки приедут в Новогорск, где начнут подготовку. Седьмого числа уже вылетаем в Казань», — сказал Карпин.

Всего в сборную было вызвано 34 игрока, 5 из которых — вратари.

В октябре национальная команда проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

«Через боль можно переступить. Но если в голове заскок — ты себя не контролируешь». Советская гимнастка — против хейтеров Байлз
«Головин пробивает стену». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры