Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расположение национальной команды для подготовки к матчам отбора к ЧМ-2022.
«Глушаков ветеран? Да, так и есть. Ему 34, по-моему. Это ветеранский возраст, но не значит, что надо заканчивать. Люди до 40 играют. Он показывают хорошую готовность, подкрепляя ее голами. Потеря Зобнина сыграла свою роль. Возможно, он бы тоже был, если бы не вылетел», — сказал Карпин.
Глушаков выступал в составе сборной России с 2011 по 2018 год. За это время он провел 57 матчей, забив 5 голов. Команда в октябре встретится со Словакией и Словенией.
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