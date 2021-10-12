Карпин: «Перед матчем сказал игрокам, что Словения два года не пропускает с угловых. Взял их на слабо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Гол Джикии получился необычным для защитника. Получилось — и слава богу. Этот угловой разыгрывали, он должен был замыкать. Сделал это в таком виде.

Перед игрой сказал игрокам, что Словения два года не пропускает с угловых. Взял их на слабо. Получилось», — сказал Карпин.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.