Карпин: «Перед матчем сказал игрокам, что Словения два года не пропускает с угловых. Взял их на слабо»
Карпин прокомментировал гол Джикии в матче против Словении
12 октября, 00:29
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).
«Гол Джикии получился необычным для защитника. Получилось — и слава богу. Этот угловой разыгрывали, он должен был замыкать. Сделал это в таком виде.
Перед игрой сказал игрокам, что Словения два года не пропускает с угловых. Взял их на слабо. Получилось», — сказал Карпин.
После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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