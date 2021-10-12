«Уехать куда-то подальше от людей». Карпин рассказал, что хочет сделать после победы над Словенией
12 октября, 00:34
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями после победы над командой Словении в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1).
«После этого сбора такие же мысли, как и после прошлого, — уехать куда-то подальше от людей. И где нет пресс-конференций.
На любую критику надо реагировать с юмором. Когда она идет не от близких людей", — сказал Карпин.
Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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