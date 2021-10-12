Карпин остался доволен игрой сборной России в матче против Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Доволен результатом. Многое получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Со Словакией вообще ничего не получалось. Сегодня гораздо более приятные впечатления, чем после Казани.

За что могу себя похвалить? В Казани моя вина. Здесь играли лучше — это заслуга футболистов. Сказал им: то, что они показали со Словакией, — это не их уровень. То, что они показали сегодня, — больше похоже на их уровень. Мы играли.

Были ли мысли заменить Сутормина из-за желтой в перерыве? Думали... Но не заменили. Проскочила такая мысль. Попросили его быть аккуратнее.

Было моменты, когда было слышно наших болельщиков. Спасибо им большое!» — сказал Карпин.