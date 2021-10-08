Карпин — о выборе Кузяева капитаном: «На Словению будет другой капитан»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на матч отбора ЧМ-2022 против команды Словакии.
«Никаких проблемных позиций. Когда есть огромный выбор, тогда есть сомнения. Когда выбор ограничен, тогда все проще.
Выбор Сафонова — выбор Кафанова. Как всегда.
Капитан Кузяев? Приняли такое решение. На Словению будет другой капитан.
Чем способна удивить сборная России? Игрой. Ничего не надо выдумывать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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