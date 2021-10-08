Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на матч отбора ЧМ-2022 против команды Словакии.

«Никаких проблемных позиций. Когда есть огромный выбор, тогда есть сомнения. Когда выбор ограничен, тогда все проще.

Выбор Сафонова — выбор Кафанова. Как всегда.

Капитан Кузяев? Приняли такое решение. На Словению будет другой капитан.

Чем способна удивить сборная России? Игрой. Ничего не надо выдумывать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».