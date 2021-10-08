Дубль Шупо-Мотинга принес Камеруну победу над Мозамбиком
Камерун обыграл Мозамбик (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Дубль в составе победителей сделал Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Еще один мяч забил Карл Токо Экамби.
Камерун набрал шесть очков и занимает второе место в группе D. У Мозамбика одно очко и четвертое место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Африка
2-й раунд. Группа D
Камерун — Мозамбик — 3:1 (1:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 28, 51, Экамби, 63 — Катаму, 80
Удаление: Музе (Мозамбик), 88
8 октября.
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