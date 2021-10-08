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Тренер сборной Украины обиделся на журналистов и был очень лаконичным на пресс-конференции

20:59
Александр Петраков. Фото УАФ
Александр Петраков. Фото УАФ
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И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии.

Как сообщает Sport.ua, специалист очень коротко отвечал на вопросы. Издание предполагает, что он обиделся на журналистов за критику в связи с невызовом в команду Руслана Малиновского. Также его критиковали за излишнюю откровенность по поводу ситуации в команде.

— Что случилось, на вас лица нет?

 — Нормальное лицо.

— Есть ли потери, какая кадровая ситуация?

 — Все нормально, потерь нет.

— Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?

— Есть такое чувство, что нужно выигрывать.

— Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?

— Постараемся не повторить тех ошибок.

— Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

 — Давления уже нет, но давление было серьезным.

 — Как хорошо знаете сборную Финляндии?

— Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.

— Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?

 — Так будет всегда, — сказал Петраков.

Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/557220-petrakov-obidelsya-trener-sbornoy-ukrainy-ochen-holodno-poobshchalsya-so-smi?utm_source=social&utm_medium=twitter

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Евгений Петров все материалы автора
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