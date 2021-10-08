Тренер сборной Украины обиделся на журналистов и был очень лаконичным на пресс-конференции

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии.

Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ https://t.co/9Cp1DDP1Po#sport #спорт — Sport.ua — новости спорта (@sportua_news) October 8, 2021

Как сообщает Sport.ua, специалист очень коротко отвечал на вопросы. Издание предполагает, что он обиделся на журналистов за критику в связи с невызовом в команду Руслана Малиновского. Также его критиковали за излишнюю откровенность по поводу ситуации в команде.

— Что случилось, на вас лица нет?

— Нормальное лицо.

— Есть ли потери, какая кадровая ситуация?

— Все нормально, потерь нет.

— Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?

— Есть такое чувство, что нужно выигрывать.

— Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?

— Постараемся не повторить тех ошибок.

— Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?

— Давления уже нет, но давление было серьезным.

— Как хорошо знаете сборную Финляндии?

— Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.

— Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?

— Так будет всегда, — сказал Петраков.

Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.