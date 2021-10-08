Тренер сборной Украины обиделся на журналистов и был очень лаконичным на пресс-конференции
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Финляндии.
Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ https://t.co/9Cp1DDP1Po#sport #спорт— Sport.ua — новости спорта (@sportua_news) October 8, 2021
Как сообщает Sport.ua, специалист очень коротко отвечал на вопросы. Издание предполагает, что он обиделся на журналистов за критику в связи с невызовом в команду Руслана Малиновского. Также его критиковали за излишнюю откровенность по поводу ситуации в команде.
— Что случилось, на вас лица нет?
— Нормальное лицо.
— Есть ли потери, какая кадровая ситуация?
— Все нормально, потерь нет.
— Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?
— Есть такое чувство, что нужно выигрывать.
— Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?
— Постараемся не повторить тех ошибок.
— Чувствует ли давление? Это самый серьезный вызов для вас?
— Давления уже нет, но давление было серьезным.
— Как хорошо знаете сборную Финляндии?
— Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.
— Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?
— Так будет всегда, — сказал Петраков.
Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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https://sport.ua/news/557220-petrakov-obidelsya-trener-sbornoy-ukrainy-ochen-holodno-poobshchalsya-so-smi?utm_source=social&utm_medium=twitter
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