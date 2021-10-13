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Карпин о перспективах попасть на ЧМ-2022: «Для начала нужно обыграть Кипр»

13 октября, 21:25
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о перспективах попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

— Каким результатом вы будете довольны на чемпионате мира-2022?

— Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то может потерять форму. Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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