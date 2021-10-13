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Кавазашвили подал жалобу на Дзюбу в комитет по этике РФС из-за отказа от сборной России

13 октября, 23:55
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

«Нужен ли Дзюба сборной в ноябрьских матчах? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семену Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?». Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом. Дзюба самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим. Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днем».

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/news/otkaz-dzyuby-v-komitete-po-etike

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Александр Кравченко все материалы автора
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