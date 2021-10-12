Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы сборной России над Словенией (2:1).

«Победили 2:1 Словению. Сегодня играли уже сносно. Первый тайм так даже неплохо. Точно лучше, чем со словаками.

Теперь изменился расклад. Нас в решающем матче с хорватами устроит и ничья. Учитывая, как нам даются голы, это может быть важно. Разница голов теперь никакого значения иметь не будет...

А, да. Еще Кипр надо дома обыграть!

А пока просто пора-пора-порадуемся. Карпин — молодец! А Дзюба? Не кусает ли он локти? Вперед, Русь футбольная.

Кстати, Дзюба, набравший форму, очень может пригодиться в матче с Хорватами. Он и Карпин характеры показали, можно и о стране подумать вместе», — написал Губерниев в Telegram-канале.