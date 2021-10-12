Дивеев: «Когда заменили, стал очень переживать. Все пальцы сгрыз»

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену, боялся усугубить. Поедем делать МРТ. Когда я играл, матч был более равный. Когда заменили, стал очень переживать: все пальцы сгрыз. Главное — победа! Надо готовиться к следующим матчам.

О результате Хорватии узнали после игры. Видели расклад, но наша задача — первое место. Будут очень важные матчи с Кипром и Хорватией», — сказал Дивеев.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.