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Первые пять матчей в сборной России Карпин провел лучше Хиддинка и Адвоката

12 октября, 00:24
Валерий Карпин. Фото Reuters
Валерий Карпин. Фото Reuters
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В пяти первых матчах на посту главного тренера сборной России Валерий Карпин одержал четыре победы при одной ничьей.

52-летний специалист идет в точности по графику Олега Романцева (образца 1999 года), Валерия Газзаева и Фабио Капелло, немного уступая Павлу Садырину и Леониду Слуцкому, которые первые потери очков допустили только в шестых играх.

Кстати, по результативности (1,4 гола за игру) команда Карпина опережает сборные Хиддинка, Черчесова и Бышовца, а по надежности обороны и вовсе делит рекорд — по одному мячу за первые 450 минут работы тренера пропускали при Садырине, Хиддинке и Капелло.

Первые пять матчей главных тренеров сборной России

Тренер

Год дебюта

И

В

Н

П

М

О

Павел Садырин

1992

5

5

0

0

8-1

15

Леонид Слуцкий

2015

5

5

0

0

14-1

15

Олег Романцев

1999

5

4

1

0

14-4

13

Валерий Газзаев

2002

5

4

1

0

14-6

13

Фабио Капелло

2012

5

4

1

0

9-1

13

Валерий Карпин

2021

5

4

1

0

7-1

13

Дик Адвокат

2010

5

4

0

1

7-3

12

Георгий Ярцев

2003

5

3

2

0

9-3

11

Гус Хиддинк

2006

5

3

2

0

6-1

11

Борис Игнатьев

1996

5

2

3

0

12-4

9

Юрий Семин

2005

5

2

3

0

7-3

9

Олег Романцев

1994

5

2

1

2

9-4

7

Станислав Черчесов

2016

5

2

1

2

6-6

7

Анатолий Бышовец

1998

5

0

0

5

4-9

0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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