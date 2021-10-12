Первые пять матчей в сборной России Карпин провел лучше Хиддинка и Адвоката

В пяти первых матчах на посту главного тренера сборной России Валерий Карпин одержал четыре победы при одной ничьей.

52-летний специалист идет в точности по графику Олега Романцева (образца 1999 года), Валерия Газзаева и Фабио Капелло, немного уступая Павлу Садырину и Леониду Слуцкому, которые первые потери очков допустили только в шестых играх.

Кстати, по результативности (1,4 гола за игру) команда Карпина опережает сборные Хиддинка, Черчесова и Бышовца, а по надежности обороны и вовсе делит рекорд — по одному мячу за первые 450 минут работы тренера пропускали при Садырине, Хиддинке и Капелло.

Первые пять матчей главных тренеров сборной России