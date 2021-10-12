Первые пять матчей в сборной России Карпин провел лучше Хиддинка и Адвоката
В пяти первых матчах на посту главного тренера сборной России Валерий Карпин одержал четыре победы при одной ничьей.
52-летний специалист идет в точности по графику Олега Романцева (образца 1999 года), Валерия Газзаева и Фабио Капелло, немного уступая Павлу Садырину и Леониду Слуцкому, которые первые потери очков допустили только в шестых играх.
Кстати, по результативности (1,4 гола за игру) команда Карпина опережает сборные Хиддинка, Черчесова и Бышовца, а по надежности обороны и вовсе делит рекорд — по одному мячу за первые 450 минут работы тренера пропускали при Садырине, Хиддинке и Капелло.
Первые пять матчей главных тренеров сборной России
|
Тренер
|
Год дебюта
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Павел Садырин
|
1992
|
5
|
5
|
0
|
0
|
8-1
|
15
|
Леонид Слуцкий
|
2015
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14-1
|
15
|
Олег Романцев
|
1999
|
5
|
4
|
1
|
0
|
14-4
|
13
|
Валерий Газзаев
|
2002
|
5
|
4
|
1
|
0
|
14-6
|
13
|
Фабио Капелло
|
2012
|
5
|
4
|
1
|
0
|
9-1
|
13
|
Валерий Карпин
|
2021
|
5
|
4
|
1
|
0
|
7-1
|
13
|
Дик Адвокат
|
2010
|
5
|
4
|
0
|
1
|
7-3
|
12
|
Георгий Ярцев
|
2003
|
5
|
3
|
2
|
0
|
9-3
|
11
|
Гус Хиддинк
|
2006
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-1
|
11
|
Борис Игнатьев
|
1996
|
5
|
2
|
3
|
0
|
12-4
|
9
|
Юрий Семин
|
2005
|
5
|
2
|
3
|
0
|
7-3
|
9
|
Олег Романцев
|
1994
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-4
|
7
|
Станислав Черчесов
|
2016
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6-6
|
7
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4-9
|
0
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