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Златко Далич: «Надеюсь Хорватия сможет забить быстрый гол в матче с Мальтой»

22:00
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кипром на отборочном турнире ЧМ-2022.

«Было бы хорошо забить быстрый гол, но Хорватия должна сохранять спокойствие, если этого не случится, — приводит слова тренера официальный сайт Хорватского футбольного союза. — В прошлый раз в Риеке нам понадобилось больше часа, чтоб забить Мальте (3:0). Мы должны быть храбрыми, и при этом, я думаю, что должны преодолеть все трудности, с которыми, возможно, предстоит встретиться. Сначала надо выиграть Мальту и только тогда можно начать думать о России».

11 ноября сборная Хорватии сыграет против Мальты, а 14 ноября проведет матч со сборной России.

Хорватия с 17 очками занимает второе место в группе H, Россия лидирует (19 очков).

Дополнительная информация:

https://hns-cff.hr/news/23399/dalic-nema-veceg-motiva-od-punog-poljuda/

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