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Сегодня, 18:06

Канада — Марокко: Зиеш открыл счет на 4-й минуте после курьезной ошибки канадского вратаря

Виктория Кравченко
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Канада — Марокко: Зиеш открыл счет на 4-й минуте матча.
Фото AFP

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш открыл счет в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Канады (1:0, первый тайм).

Серьезную ошибку допустил голкипер сборной Канады Милан Борян. Он вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Зиеша, который воспользовался моментом и отправил мяч в пустые ворота на 4-й минуте.

В случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Канадцы уже потеряли шансы на выход в следующую стадию.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Канада
Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
Сборная Марокко по футболу
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