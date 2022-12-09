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Сегодня, 13:39

Кафанов назвал главное вратарское открытие ЧМ-2022 в Катаре

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал лучших голкиперов ЧМ-2022 по его мнению.

«Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны протащил свою команду в 1/8 финала, Унаи Симон из Испании хорошо себя проявил — немного не повезло только в серии пенальти с марокканцами. И, конечно, Мануэль Нойер. Но они не смогут претендовать на звание лучшего голкипера мира, так как их сборные не вышли даже в 1/4 финала», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Он также назвал голкипера сборной Марокко Яссина Буну открытием ЧМ-2022.

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал мирового первенства. Завтра, 10 декабря, марокканцы встретятся с Португалией. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-nazval-glavnoe-vratarskoe-otkrytie-chempionata-mira-v-katare-1435252/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Виталий Кафанов
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