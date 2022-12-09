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Самедов считает Бразилию фаворитом в матче против Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022

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Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии против Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Бразильцы, конечно, сильнее на бумаге и по тому, что я видел. Но я уверен, что хорваты сыграют дисциплинированно в обороне, будут стараться играть на контратаках. Я думаю, что тут может быть любой исход, но лично мой фаворит — Бразилия. Мне бы хотелось, что бы они прошли дальше», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Александр Самедов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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