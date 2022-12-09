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Сегодня, 13:45

Влут рассказал, при каких условиях Нидерланды смогут пройти Аргентину в 1/4 финала ЧМ

Виктория Кравченко
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Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, что думает о предстоящей встречt своей сборной с Аргентиной в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Он уверен, что голландцы смогут пройти аргентинцев.

«У нас сильная команда с качественной защитой. Если у сборной Нидерландов получится выключить Месси из игры, то есть все шансы обыграть аргентинцев и пройти в полуфинал. У нас тоже есть хорошие футболисты в атаке, которые могут забить, а сама нидерландская сборная более сплоченная и не зависящая от одного игрока команда. А Аргентина, по мне, — это только Лионель Месси», — цитирует Влута Sport24.

Встреча Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-09-vlut-niderlandy-smogut-proyti-argentinu-v-14-finala-chm-yesli-vyklyuchat-iz-igry-messi
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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