Испания — первая сборная с 1962 года, выпустившая в старте матча ЧМ двух тинейджеров

Испания стала первой сборной с 1962 года, у которой в стартовом составе матче чемпионата мира на поле появились два тинейджера.

С первых минут матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Коста-Рики (7:0) на поле появились 18-летний Гави и 19-летний Педри.

Ранее такой случай произошел в 1962 году в матче ЧМ между сборными Болгарии и Англии. Тогда в стартовом составе вышли 19-летний Георги Соколов и 19-летний Добромир Жечев.