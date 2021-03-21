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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Игроки сборной России сдали ПЦР-тесты накануне вылета в Мальту

10:56
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Игроки и тренерский штаб сборной России сдали ПРЦ-тесты накануне вылета в Мальту на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022, сообщает Twitter национальной команды 21 марта.

«Сегодня утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе», — сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч Мальта — Россия состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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