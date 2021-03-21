Игроки сборной России сдали ПЦР-тесты накануне вылета в Мальту
Игроки и тренерский штаб сборной России сдали ПРЦ-тесты накануне вылета в Мальту на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022, сообщает Twitter национальной команды 21 марта.
«Сегодня утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе», — сообщает пресс-служба национальной команды.
Сегодня утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура — обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе. pic.twitter.com/xCiy1bStdg— Сборная России (@TeamRussia) March 21, 2021
Матч Мальта — Россия состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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