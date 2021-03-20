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Фото дня: рукопожатие конкурентов Дюпина и Шунина

21:34
Юрий Дюпин и Антон Шунин. Фото сборная России
Юрий Дюпин и Антон Шунин. Фото сборная России
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Сборная России в Twitter выложила эффектный кадр с тренировки. На фото вратари Юрий Дюпин и Антон Шунин жмут друг другу руки.

«Когда конкуренция вызывает уважение», — прокомментировала фото пресс-служба сборной.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россиянам предстоят игры с Мальтой (24 марта, в гостях), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, в гостях).

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