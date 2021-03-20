Фото дня: рукопожатие конкурентов Дюпина и Шунина
Сборная России в Twitter выложила эффектный кадр с тренировки. На фото вратари Юрий Дюпин и Антон Шунин жмут друг другу руки.
«Когда конкуренция вызывает уважение», — прокомментировала фото пресс-служба сборной.
? Кадр дня. Когда конкуренция вызывает уважение. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Fas2sFbCyq— Сборная России (@TeamRussia) March 20, 2021
Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россиянам предстоят игры с Мальтой (24 марта, в гостях), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, в гостях).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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